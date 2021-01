VfB Stuttgart strebt Sieg gegen Borussia Mönchengladbach an

Der VfB Stuttgart will heute gegen Borussia Mönchengladbach endlich den ersten Heimsieg in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga schaffen. Im eigenen Stadion hat der VfB bislang nur 4 seiner 21 Zähler geholt. Die Gladbacher kommen allerdings mit der Empfehlung des 3:2-Erfolgs gegen den FC Bayern München am vergangenen Spieltag nach Stuttgart. In der Champions League steht das Team von Trainer Marco Rose im Achtelfinale. Am 3. Februar treffen die Stuttgarter mit Trainer Pellegrino Matarazzo im DFB-Pokal-Achtelfinale dann schon wieder auf die Borussia.

