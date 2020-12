Der VfB Stuttgart plant derzeit keine Wintertransfers. „Wintertransfers sind für uns nicht wirklich die präferierten Transfers“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat am Donnerstag. „Wir sind mit unserem Kader jetzt maximal zufrieden. Der klare Plan ist es, bis Sommer zu warten.“ Kurz zuvor hatte der 48-Jährige seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Der neue Kontrakt enthält keine Ausstiegsklausel. „Nein, es gibt keine Ausstiegsklausel“, sagte Mislintat. „So wie auch in den Spielerverträgen nicht. Zumindest in denen, die wir zu verantworten haben.“

