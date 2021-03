VfB Stuttgart noch ohne Gonzalez: Thommy wieder fit

Der VfB Stuttgart muss im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) noch auf Angreifer Nicolas Gonzalez verzichten. Der argentinische Fußball-Nationalspieler soll nach seiner wochenlangen Verletzungspause erst am Montag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, wie Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag sagte. Anfang der Woche hatte der Torjäger nach seinem Muskelfaserriss wieder das Individualtraining aufgenommen. „Ihm geht's gut, er ist sehr heiß auf das Training“, sagte Matarazzo. „Wir müssen ihn eher bremsen.“

Erik Thommy steht dem VfB nach seiner Hüftbeugerzerrung am Sonntag dagegen wieder zur Verfügung. Auch die zuletzt angeschlagenen Sasa Kalajdzic und Silas Wamangituka dürften Sonntag wieder im Kader stehen. Hamadi Al Ghaddioui wird dagegen einige Wochen ausfallen. Der Stürmer hat sich im Training das Syndesmoseband angerissen. „Geplant sind aktuell vier bis sechs Wochen“ Ausfallzeit, sagte Matarazzo.

© dpa-infocom, dpa:210312-99-794712/2

Kader des VfB Stuttgart