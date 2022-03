VfB Stuttgart: Nächster wichtiger Schritt im Abstiegskampf

Der VfB Stuttgart will mit einem Sieg gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die Abstiegszone der Fußball-Bundesliga verlassen. Die Gäste stehen vor dem 27. Spieltag mit 26 Punkten drei Zähler vor dem Tabellen-16. VfB, der zuletzt vier Punkte aus zwei Spielen holte. Schon ein 1:0-Sieg würde Stuttgart reichen, um mindestens auf Rang 15 vorzurücken. Allerdings hat Augsburg bisher ein Spiel weniger absolviert als die Gastgeber.

Der VfB kann bis auf den langzeitverletzten Stürmer Silas in Bestbesetzung antreten. Dank einer Sondergenehmigung sind trotz der in Baden-Württemberg gelten Corona-Beschränkungen 60 000 Zuschauer zugelassen. Bis Donnerstagmittag waren 51 500 Tickets verkauft. Es wird die größte Kulisse in Stuttgart seit mehr als zwei Jahren.

