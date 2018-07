VfB Stuttgart: Mit Leistungstests in die Saisonvorbereitung

Der VfB Stuttgart ist mit Leistungstests in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga gestartet. Mit Ausnahme der WM-Fahrer Mario Gomez und Benjamin Pavard, des Innenverteidigers Marcin Kaminski und der erst in der vergangenen Woche verpflichteten Daniel Didavi und Gonzalo Castro sollte der gesamte Kader von Trainer Tayfun Korkut am Montag auf das Laufband, um den Fitnesszustand zu überprüfen. Mit dabei waren auch die Neuzugänge Pablo Maffeo, Borna Sosa, Marc Oliver Kempf und David Kopacz.

Didavi, der vom VfL Wolfsburg zurück an den Neckar gewechselt ist, und Gonzalo Castro (Borussia Dortmund) hatten ihren Test bereits in der vergangenen Woche bei der sportärztlichen Untersuchung vor der Vertragsunterzeichnung absolviert. Kaminski war bis kurz vor dem WM-Beginn bei der polnischen Nationalmannschaft gewesen und hat daher noch Urlaub.

Das erste öffentliche Training hat Coach Korkut für Dienstag (10.00 Uhr) angesetzt. Daran wird auch Rechtsverteidiger Andreas Beck teilnehmen, der sich im April eine Kreuzbandverletzung zugezogen hatte und monatelang pausieren musste. Der offizielle Trainingsstart mit den Fans findet am Samstag (11.00 Uhr) auf dem Rasen des Polizeisportvereins Stuttgart neben dem VfB-Clubzentrum statt. Ihr Trainingslager bestreiten die Stuttgarter Profis vom 27. Juli bis 3. August wieder im oberbayerischen Grassau in der Nähe des Chiemsees.

