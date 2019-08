VfB Stuttgart mit Badstuber im Zweitliga-Duell in Heidenheim

Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart tritt heute (13.30 Uhr/Sky) mit Abwehrspieler Holger Badstuber in der Startelf beim 1. FC Heidenheim an. Der Verteidiger bekam von Trainer Tim Walter eine Einsatzgarantie, weil Marcin Kaminski verletzt und Maxime Awoudja gesperrt ist. VfB-Stürmer Mario Gomez hatte in den Tagen vor dem interessanten Nachbarschaftsduell in der 2. Fußball-Bundesliga muskuläre Probleme. Beide Mannschaften waren mit Siegen in die neue Saison gestartet.

