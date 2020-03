VfB Stuttgart „mindestens eine Woche“ ohne Teamtraining

Aufgrund der rasanten Ausbreitung des Coronavirus stellt Aufstiegskandidat VfB Stuttgart sein Training vorerst ein. Für „mindestens eine Woche“ werde das Mannschaftstraining ausfallen, sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger am Samstag. „Ich finde, dass der Fußball genau das zu tun hat, was die Bevölkerung auch tut: nach Hause zu gehen und große Ansammlungen zu vermeiden.“

Nachdem der Spielbetrieb auch für dieses Wochenende eingestellt worden war, rief VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo seine Spieler am Samstag zum vorerst letzten Mal auf dem Clubgelände zusammen. Die Profis bekamen individuelle Trainingspläne für die kommenden Tage.

Am Montag wollen die 36 Proficlubs auf ihrer Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main über das weitere Vorgehen beraten. „Es ist ein sehr wichtiger Termin, bei dem wir gemeinsam entscheiden müssen, was das Beste ist, und wie wir weiter vorgehen. Es gilt, im Sinne der Gemeinschaft kluge Entscheidungen zu treffen“, sagte Hitzlsperger.

Am vergangenen Montag hatte der VfB das Zweitliga-Spitzenspiel gegen Arminia Bielefeld (1:1) noch vor 54 000 Zuschauern bestritten. An diesem Sonntag wären die Schwaben beim SV Wehen Wiesbaden zu Gast gewesen.

Kader des VfB Stuttgart

Spielplan des VfB Stuttgart in der 2. Bundesliga

Zu- und Abgänge des VfB Stuttgart

VfB-Mitteilung