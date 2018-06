Der VfB Stuttgart muss beim Auswärtsspiel gegen den FSV Mainz 05 auf Spielmacher Daniel Didavi verzichten. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler steht wegen „Problemen an der Hüfte“ nicht im Kader für die Freitagspartie (20.30 Uhr/Sky) der Fußball-Bundesliga. Das teilte der Club am Donnerstag via Twitter mit. Stuttgarts mit fünf Toren erfolgreichster Spieler in dieser Saison hatte am Mittwoch bereits nur individuell trainiert. Die Nummer zehn der Schwaben wird aller Voraussicht nach durch den Rumänen Alexandru Maxim ersetzt.

Tweet VfB