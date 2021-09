VfB Stuttgart in Frankfurt wieder mit Mangala und Nartey

Der VfB Stuttgart kann im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) wieder auf Mittelfeldspieler Orel Mangala setzen. Der 23-jährige Belgier kehrt nach seiner langwierigen Muskelverletzung zumindest wieder in den Kader des schwäbischen Fußball-Bundesligisten zurück, er ist aber noch keine Option für die Startelf. „Wir wollen da kein Risiko eingehen“, sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag. „Ich habe schon die Vorstellung, dass er eine halbe Stunde spielen kann. Aber noch haben wir keine endgültige Entscheidung getroffen, was sinnvoll ist.“

Neben Mangala kehrt auch Mittelfeldspieler Nikolas Nartey nach überstandener Corona-Infektion in den Kader zurück. Auch er wird zunächst auf der Bank sitzen. Nach zuletzt zwei Niederlagen und sieben Gegentoren will der VfB bei der noch sieglosen Eintracht in die Erfolgsspur zurückkehren. „Die haben auch ein bisschen Feuer unterm Arsch, ähnlich wie wir, deswegen erwarte ich ein energiegeladenes Spiel“, sagte Matarazzo.

© dpa-infocom, dpa:210910-99-165875/2

Kader des VfB Stuttgart