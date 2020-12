VfB Stuttgart im Pokal gegen Freiburg mit Keeper Bredlow

Ersatztorhüter Fabian Bredlow wird im DFB-Pokalspiel gegen den SC Freiburg am Mittwoch (20.45 Uhr) in der Startelf des VfB Stuttgart stehen. „Er zeigt im Training Tag für Tag, was er drauf hat“, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo am Dienstag. „Wir wollen ihn auch belohnen für seine Leistung.“ Stammkeeper Gregor Kobel erhält im letzten VfB-Spiel dieses Jahres dagegen eine Pause. Auch die Freiburger setzen in Stuttgart auf ihren zweiten Torhüter Benjamin Uphoff.

Möglicherweise wird Matarazzo mehrere Stammkräfte schonen. „Das ist auf jeden Fall eine Überlegung, die wir haben, dass wir dem ein oder anderen Spieler, der vielleicht etwas überspielt ist, eine Pause geben“, sagte er.

Der zuletzt angeschlagene Atakan Karazor wird dagegen wieder im Kader der Schwaben stehen, die ins Achtelfinale einziehen wollen. „Der Pokal hat einen sehr großen Stellenwert bei uns“, sagte Matarazzo. „Das ist ein sehr interessanter Wettbewerb, wo man schnell in einen sportlich sehr interessanten Bereich vorstoßen kann.“

Kader des VfB Stuttgart