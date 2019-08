VfB Stuttgart hofft gegen St. Pauli auf zweiten Heimsieg

Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart will im Spiel gegen den FC St. Pauli heute den zweiten Heimsieg in dieser Saison feiern. Nach dem 2:1 zum Saisonauftakt gegen Hannover 96 und dem 2:2 beim 1. FC Heidenheim ist der Bundesliga-Absteiger in der neuen Spielzeit noch ohne Niederlage. Gegner St. Pauli gelang dagegen bisher in zwei Partien nur ein Unentschieden.

VfB-Trainer Tim Walter muss neben den Langzeitverletzten Marcin Kaminski und Sasa Kalajdzic sicher auch auf Mittelfeldspieler Orel Mangala verzichten. Innenverteidiger Holger Badstuber hat Probleme am Sprunggelenk und ist fraglich. Dagegen könnte Torhüter Gregor Kobel nach seiner Pause wegen einer Hüftprellung wieder zur Verfügung stehen.

