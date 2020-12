VfB Stuttgart: González weiter nicht im Mannschaftstraining

Der verletzte Torjäger Nicolás González absolviert beim VfB Stuttgart weiter ein individuelles Trainingsprogramm. Der argentinische Nationalspieler kehrte am Donnerstag noch nicht ins Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten zurück. Ob der 22-Jährige nach einem Teilriss des Innenbandes im linken Knie den Schwaben am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel bei Werder Bremen wieder zur Verfügung steht, ist weiter unklar. González hatte sich die Verletzung in der Partie bei der TSG 1899 Hoffenheim am 21. November zugezogen.

Kader des VfB Stuttgart