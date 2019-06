VfB Stuttgart gewinnt Testspiel gegen Wacker Innsbruck

Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart hat sein Testspiel gegen den Zweitligisten FC Wacker Innsbruck aus Österreich 4:1 (3:0) gewonnen. Die Mannschaft des neuen Trainers Tim Walter überzeugte am Mittwochabend zur Halbzeit des Trainingslagers in Kitzbühel vor allem in der ersten 45 Minuten. Der zuletzt an Arminia Bielefeld verliehene Roberto Massimo traf doppelt (22./36. Minute), Nicólas González erzielte mit einem sehenswerten Seitfallzieher das zwischenzeitliche 2:0 (32.). Mit dem Endstand gelang Neuzugang Hamadi Al Ghaddioui (88.) sein vierter Treffer im Trikot des VfB. Am Samstag kommt es vor der Heimreise zum Duell mit den Young Boys Bern.

„In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt“, lobte Trainer Walter. „Nach der Umstellung in der zweiten Halbzeit auf ein 4-3-3 hatten wir nicht mehr so den Zugriff.“

Innsbrucks Markus Wallner verkürzte nach dem Seitenwechsel zum 1:3 (57.), als Stuttgart nach neun Auswechslungen zur Halbzeit deutlich weniger zwingend spielte und sich in der Defensive einige Fehler mehr erlaubte. Einzig Neuzugang Atakan Karazor, der wie Trainer Walter zuvor bei Holstein Kiel unter Vertrag stand und Walters System bereits verinnerlicht hatte, kam in beiden Halbzeiten zum Einsatz und überzeugte mit viel Ruhe am Ball. Ex-Nationalspieler Mario Gomez stand nach einem Schlag auf die Wade gar nicht im Kader und hatte bereits auf die Einheit am Vormittag verzichtet. Auch der neue Torwart Gregor Kobel kam beim zweiten Sieg im zweiten Testspiel nicht zum Zug.

VfB-Fahrplan für die Saisonvorbereitung

Kader VfB Stuttgart