Der VfB Stuttgart hat sein erstes von zwei Testspielen in der Wintervorbereitung gewonnen. Gegen den Schweizer Erstligisten FC Basel gab es im Rahmen des Trainingslagers in Spanien am Montag ein 2:0 (0:0). Für den Tabellendritten der 2. Fußball-Bundesliga trafen Nicolás González und Hamadi Al Ghaddioui in der zweiten Halbzeit binnen drei Minuten. Neuzugang Darko Churlinov wurde nach der Pause ebenso eingewechselt wie Rückkehrer Nathaniel Phillips, der zuletzt für gut drei Wochen bei seinem Stammverein FC Liverpool weilte und nun wieder bis Saisonende ausgeliehen ist.

Der VfB bereitet sich unter dem neuen Trainer Pellegrino Matarrazo bis zum 19. Januar im Süden Spaniens auf die Rückrunde vor. Einen Tag vor der Heimreise kommt es noch zu einem Duell mit dem amtierenden ungarischen Pokalsieger MOL Fehérvár, die Uhrzeit ist noch nicht bekannt.

Am 29. Januar trifft der VfB im ersten Pflichtspiel des Jahres zu Hause auf Verfolger 1. FC Heidenheim.

