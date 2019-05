VfB Stuttgart gegen Union Berlin mit fast allen Spielern

Der VfB Stuttgart kann im Relegations-Hinspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Donnerstag (20.30 Uhr/Eurosport Player) auf fast alle Spieler zurückgreifen. „Es sieht sehr, sehr gut aus“, sagte Interimstrainer Nico Willig am Dienstag. Offensivspieler Steven Zuber ist nach seinem Innenbandanriss im Knie seit Montag zurück im Mannschaftstraining und steht vor einer Rückkehr in den Kader. Auch der zuletzt angeschlagene Erik Thommy trainiert wieder mit dem Team. Außer dem verletzten Andreas Beck stehen Willig, der nach den Relegationsspielen wieder die U19 des VfB trainieren wird, alle Spieler zur Verfügung.

