Der zuletzt angeschlagene Holger Badstuber wird dem VfB Stuttgart im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach wieder zur Verfügung stehen. Der 28-Jährige habe „seit Anfang der Woche alle Trainingseinheiten voll mitmachen“ können, sagte VfB-Trainer Tayfun Korkut am Donnerstag. Ob der Innenverteidiger nach seiner Adduktorenverletzung gleich wieder in die Startelf rückt, ließ der 43-Jährige aber offen: „Über die Qualität von Holger müssen wir nicht sprechen. Aber es ist erst Donnerstag und ich möchte mir nicht in die Karten schauen lassen.“

Die Partie gegen Gladbach ist das erste Heimspiel des neuen Trainers der abstiegsbedrohten Schwaben.

