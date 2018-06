Das neue Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart ist fertig. Mit knapp zehn Millionen Euro Baukosten ist das Gebäude mit Kabinen, Krafträumen, Büros für Trainer, Scouts und Spielanalysten sowie einem medizinischen Bereich etwas teurer, als ursprünglich geplant. Bei der Vorstellung im Oktober 2010 hatte der Club 9,5 Millionen Euro veranschlagt. Von diesem Freitag an sollen die Nachwuchsteams des Fußball-Bundesligisten nach 15 Monaten Bauzeit einziehen. „Wir haben kein Schloss, aber etwas Hochfunktionales, Modernes“, sagte VfB-Präsident Bernd Wahler am Donnerstag.

Die 2700 Quadratmeter Nutzfläche sollen Stuttgart dabei helfen, im Wettbewerb um die besten Talente zu bestehen. „Heutzutage muss so ein Gebäude sein, wenn man nachhaltig ausbilden möchte“, sagte Ex-Profi Andreas Hinkel, der in der U17 als Assistenztrainer arbeitet. Rainer Adrion, Sportlicher Leiter für die Nachwuchsteams bis zur U23, lobte: „Das ist eine deutliche Verbesserung zum Bisherigen.“ Rund 200 Spieler werden in den neuen Räumlichkeiten trainieren.