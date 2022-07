VfB Stuttgart bindet Juniorennationalspieler Ulrich

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den Vertrag mit seinem Mittelfeldtalent Laurin Ulrich langfristig verlängert. Das teilte der Verein am Freitag mit, ohne die Laufzeit der neuen Vereinbarung zu nennen. Nach Informationen der „Stuttgarter Nachrichten“ und „Stuttgarter Zeitung“ soll sich der Vertrag mit dem Juniorennationalspieler bis zum 30. Juni 2026 verlängern, sobald Ulrich im kommenden Januar 18 Jahre alt wird. Der 17-Jährige bereitet sich derzeit mit den Profis auf die kommende Saison vor und wird am Samstag mit ins Trainingslager des VfB im Allgäu fahren.

„Laurin zählt zu den Toptalenten unseres Nachwuchsleistungszentrums“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. „Er hat in der vergangenen Saison seine Fähigkeiten auf nationaler Ebene in unserer U17 und auch schon in der U19 eindrucksvoll unter Beweis gestellt, darüber hinaus international mit der U17-Nationalmannschaft des DFB.“

