VfB Stuttgart bestreitet Testspiel gegen Würzburger Kickers

In der Länderspielpause bestreitet der VfB Stuttgart ein Testspiel gegen den Zweitligisten Würzburger Kickers. Die Partie am 25. März (15.00 Uhr) im Robert-Schlienz-Stadion in Stuttgart werde wegen der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer ausgetragen, teilte der VfB am Mittwoch mit. An diesem Samstag tritt der schwäbische Fußball-Bundesligist beim Tabellenführer FC Bayern München an. Am Ostersonntag folgt dann das Heimspiel gegen Werder Bremen.

