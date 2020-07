Der VfB Stuttgart hat für die Vorbereitung auf die kommende Saison ein weiteres Testspiel vereinbart. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekanntgab, tritt er am 14. August (17.00 Uhr) beim französischen Erstliga-Club Olympique Marseille an. Coronabedingt seien zu der Partie keine Gäste-Fans zugelassen, hieß es in der Mitteilung weiter.

