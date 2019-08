VfB Stuttgart bestätigt Interesse an Stürmer Wamangituka

Der VfB Stuttgart hofft auf eine Verpflichtung von Stürmer Silas Wamangituka vom französischen Zweitligisten Paris FC. „Die Konkurrenz ist groß. Zuversicht ist erst da, wenn alles unterschrieben ist“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Dienstag: „Wir sind in einer klaren Außenseiterposition. Wir sind der einzige Zweitligist im Rennen.“ Ein Transfer für die Offensive wäre beim schwäbischen Fußball-Zweitligisten auch eine Reaktion auf die Verletzung des neuen Angreifers Sasa Kalajdzic, der sich in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

