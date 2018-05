VfB Stuttgart bedauert verpassten Europa-League-Einzug

VfB-Manager Michael Reschke hat die Pokal-Niederlage des FC Bayern München und den damit verpassten Stuttgarter Einzug in die Europa League bedauert. „Wir wären sehr gerne in Europa dabei gewesen, hätten das als große Herausforderung empfunden“, sagte der 60 Jahre alte Sportvorstand der „Bild“ (Dienstag). „Natürlich haben wir den Bayern die Daumen gedrückt.“ Wegen der 1:3-Niederlage der Münchner im Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt dürfen die Schwaben in der nächsten Saison allerdings nicht international spielen. Stattdessen sicherte sich die Eintracht durch den Pokalsieg den letzten Bundesliga-Startplatz in der Europa League.

Kader VfB Stuttgart

Spielplan und Ergebnisse VfB Stuttgart

Vereinsdaten VfB Stuttgart

Tabelle Fußball-Bundesliga