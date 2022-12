VfB startet mit Labbadia in die Wintervorbereitung

Der VfB Stuttgart startet am Montag mit dem neuen Trainer Bruno Labbadia in die Vorbereitung auf die restliche Spielzeit in der Fußball-Bundesliga. Labbadia erwartet die Mannschaft um 15.00 Uhr erstmals zum Training auf dem Platz. Fehlen wird der Mittelfeldspieler Chris Führich. Der 24-Jährige muss nach einem operativen Eingriff am Schlüsselbein noch pausieren. Neben dem Offensivspieler muss Labbadia vorerst noch auf die WM-Teilnehmer Borna Sosa, Kapitän Wataru Endo und Hiroki Ito verzichten. Sosa trifft mit der Nationalmannschaft Kroatiens am Dienstag im Halbfinale in Katar auf Argentinien. Endo und Ito haben nach dem Achtelfinal-Aus Japans gegen die Kroaten noch Urlaub.

Das erste Bundesliga-Spiel unter Labbadia steht am 21. Januar zu Hause in der Liga gegen den 1. FSV Mainz 05 an. Der frühere Nationalstürmer arbeitete bereits von Dezember 2010 bis August 2013 für den VfB. Die Stuttgarter verpflichteten den 56-Jährigen als Nachfolger von Pellegrino Matarazzo, der im Oktober freigestellt wurde.

