VfB-Stürmer Gomez trainiert zum Wochenauftakt individuell

Der angeschlagene frühere Fußball-Nationalspieler Mario Gomez hat auch zum Wochenauftakt beim VfB Stuttgart individuell trainiert, soll aber für die Vorbereitung auf das DFB-Pokalspiel bei Hansa Rostock am kommenden Montag bereit sein. Der Stürmer werde am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, sagte VfB-Trainer Tim Walter am Montag.

Aufgrund seiner Wadenprobleme hatte der 34 Jahre alte Gomez am Sonntag beim 2:2 im Zweitliga-Derby beim 1. FC Heidenheim nur auf der Bank gesessen. Der Verein habe bei Gomez keine schwerwiegendere Verletzung riskieren wollen, sagte Sportdirektor Sven Mislintat.

Emiliano Insua droht auch für die Pokal-Begegnung in Rostock auszufallen. Der Linksverteidiger befindet sich nach seinem Muskelfaserriss im Aufbautraining. Er rechne erst eine Woche später wieder mit Insua, sagte Mislintat.

