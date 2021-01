VfB-Sportdirektor Mislintat: Keine Winter-Neuzugänge geplant

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart plant bis zum Ende der Winter-Transferperiode am Montag keine Neuverpflichtungen mehr. „Wir weden keine Zugänge machen“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat am Samstag. „Ich wüsste nicht, was da passieren sollte. Wir haben einen super, super Kader.“ Auch Abgänge seien derzeit nicht vorgesehen, erklärte Mislintat. Es gebe „lose Interessenslagen, aber nichts, bei dem ich denke, dass es sich konkretisiert“. Bei Verteidiger Ailton, der in der laufenden Saison noch kein Pflichtspiel für den VfB bestritten hat, gebe es „Gespräche“, so der 48-Jährige. Er wisse aber nicht, „ob sich das finalisieren lässt“.

