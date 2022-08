Angreifer Tiago Tomás ist in das Training des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zurückgekehrt. Das teilten die Schwaben am Dienstag mit. Der 20 Jahre alte Portugiese fehlte zuletzt gegen den SC Freiburg (0:1) und beim 1. FC Köln (0:0) wegen einer Mandelentzündung. In der laufenden Spielzeit bestritt Tomás drei Pflichtspiele von Beginn an, noch wartet er aber auf seine erste Torbeteiligung.

