Der VfB Stuttgart muss zum Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga auf Linksverteidiger Emiliano Insua verzichten. Der Argentinier erlitt einen Muskelfaserriss und fällt damit für das Spiel gegen Mitabsteiger Hannover 96 am Freitag (20.30 Uhr/Sky) aus, wie Trainer Tim Walter am Mittwoch sagte. Zudem haben Timo Baumgartl und Anastasios Donis laut Walter Oberschenkelprobleme, weshalb sie zuletzt nicht mit der Mannschaft trainierten. Beiden Spielern wird nachgesagt, dass sie den Verein verlassen wollen.

