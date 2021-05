VfB-Profi Endo unterstützt Quarantäne-Trainingslager

Mittelfeldspieler Wataru Endo vom VfB Stuttgart hat Verständnis für das verordnete Quarantäne-Trainingslager. „Dann ist meine Frau mit den vier Kindern alleine, und ich werde sie nicht sehen können. Das ist einerseits traurig, aber ich unterstütze die Maßnahmen“, sagte der 28-jährige Japaner der „Bild“-Zeitung.

Um in der Corona-Pandemie ein reguläres Saisonende in beiden Top-Ligen zu sichern, hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Trainingslager für die Schlussphase angeordnet. Demnach müssen sich die Erstligisten vom 12. bis zum 22. Mai, die Zweitligisten vom 12. bis zum 23. Mai isolieren. In diesen Zeitraum fallen jeweils die letzten beiden Spieltage beider Ligen.

