VfB-Präsident: Technischer Direktor noch in dieser Saison

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will spätestens bis zum Sommer 2019 einen Technischen Direktor gefunden haben, sieht in der Suche aber keine Eile. „Der Markt für optimale Lösungen ist überschaubar. Das ist ein Auf und Ab. Wir waren schon manchmal sehr nahe, jetzt sind wir wieder weiter weg“, sagte VfB-Präsident Wolfgang Dietrich am Freitag. „Auf jeden Fall in dieser Saison wollen wir diese Stelle besetzen.“

Der Technische Direktor soll bei den abstiegsgefährdeten Schwaben Sportvorstand Michael Reschke entlasten. An Reschke war zuletzt auch Kritik aufgekommen.

Kader VfB Stuttgart

Spielplan und Ergebnisse VfB Stuttgart

Vereinsdaten VfB Stuttgart

Tabelle Fußball-Bundesliga