Der Fehlstart des VfB Stuttgart in die neue Saison bereitet Präsident Wolfgang Dietrich nach eigenen Worten keine Sorgen. „Ich weiß, dass die Mannschaft und der Trainerstab wissen, was sie zu tun haben, dass wir wieder in die Erfolgsspur kommen“, sagte er und mahnte zur Besonnenheit: „Wir werden jetzt erst recht ruhig bleiben. Ich glaube, wir haben alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen wird.“

Nach der guten Rückrunde unter Trainer Tayfun Korkut war der schwäbische Fußball-Bundesligist mit Optimismus in diese Spielzeit gestartet, hatte nach dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal aber auch die beiden ersten Bundesliga-Spiele beim FSV Mainz 05 und gegen den FC Bayern München verloren. Mit null Punkten steht der VfB als Tabellenletzter im kommenden Spiel beim SC Freiburg am 16. September unter Druck.

Bei der Suche nach einem Investor sieht Dietrich weiter keine Eile. „Unser Ziel ist es, dass wir Mitte 2019 einen oder zwei weitere Investoren präsentieren können“, sagte der Präsident. „Wenn es etwas später wird, ist das auch nicht tragisch. Wir haben alle Zeit der Welt.“ Gespräche „mit einigen“ potenziellen Investoren würden jetzt beginnen. Der VfB sucht nach der Ausgliederung seiner Profiabteilung nach einem weiteren Investor neben der Daimler AG.

