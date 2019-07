VfB-Neuzugang Kalajdzic nennt Gomez „Autoritätsperson“

Neuzugang Sasa Kalajdzic schwärmt schon nach wenigen Tagen beim VfB Stuttgart von seinem Teamkollegen Mario Gomez. Seine erste Begegnung mit dem Ex-Nationalspieler habe er in der Kabine gehabt, erzählte der österreichische Angreifer am Dienstag im Trainingslager in St. Gallen. „Das ist fast schon surreal. Solche Spieler hast du früher in der Champions League gesehen, beim FC Bayern oder in der Nationalmannschaft von Deutschland“, sagte der 22-Jährige. „Und auf einmal steht er vor dir, eine richtige Autoritätsperson. Ich habe sehr großen Respekt vor ihm und seinen Leistungen.“

Der U21-Nationalspieler Österreichs war vor kurzem vom FC Admira Wacker Mödling zum schwäbischen Fußball-Zweitligisten gewechselt. „Bei Stuttgart herrschen die perfekten Bedingungen, um mich weiterentwickeln zu können“, sagte er.

