Stuttgart (dpa) - Bayer Leverkusen hat den VfB Stuttgart auf den letzten Platz der Fußball-Bundesliga zurückgeschossen. Bei ihrem 4:1 (2:0)-Sieg am Samstag in der Mercedes Benz Arena führten die Gäste den schwachen VfB spielerisch zeitweise vor. Sami Hyypiä und Arturo Vidal brachten Leverkusen mit einem Doppelschlag in der 19. und 21. Minute in Führung. Hanno Balitsch (69.) und Sidney Sam (88.) machten mit ihren Treffern alles klar, nachdem Zdravko Kuzmanovic den eine Stunde lang in Unterzahl spielenden VfB wieder herangebracht hatte (52.).