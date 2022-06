VfB: Münst bleibt eine weitere Saison beim FC St. Gallen

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat die Leihe von Leonhard Münst an den FC St. Gallen verlängert. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler bleibt bis 30. Juni 2023 in der Schweiz, wie der Club aus der Super League am Donnerstag bekanntgab. Münst steht beim VfB, für den er bislang nur in der Jugend und der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam, bis 2025 unter Vertrag. Bei St. Gallens erster Mannschaft absolvierte er in der Vorsaison zehn Pflichtspiele, ehe ihn ein Knöchelbruch außer Gefecht setzte.

Vereinsmitteilung

© dpa-infocom, dpa:220623-99-769627/3