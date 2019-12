VfB-Mitglieder wählen Rainer Mutschler ins Präsidium

Die Mitglieder des VfB Stuttgart haben Rainer Mutschler am Sonntag ins Präsidium des Fußball-Zweitligisten gewählt. Der 60 Jahre alte Sportfunktionär wird damit Nachfolger von Thomas Hitzlsperger, der im Februar in den Vorstand des Clubs berufen worden war. Mutschler ist neben dem neuen Präsidenten Claus Vogt und Vize-Präsident Bernd Gaiser das dritte Präsidiumsmitglied. Er rückt für die ehemals verbleibende Amtszeit Hitzlspergers bis zur Mitgliederversammlung 2021 in das Gremium.

