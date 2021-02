VfB-Mitglieder fordern Vereinsausschluss von Vize-Präsident

Ein Zusammenschluss verschiedener Mitglieder des VfB Stuttgart fordert den Vereinsausschluss von Vize-Präsident Rainer Mutschler. Die Gruppe um den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Christian Riethmüller schreibt in einem öffentlichen Brief am Freitag, dass Mutschler laut Presseberichten im Zuge der Datenaffäre „arglistig Tausende von Mitgliedern“ getäuscht habe.

„Aus diesem Grund fordern wir Herrn Mutschler auf, umgehend seinen Rücktritt aus dem Präsidium zu erklären“, heißt es. „Zudem fordern wir das Präsidium und den Vereinsbeirat als Vertreter der Mitglieder des VfB Stuttgart auf, umgehend ein Vereinsausschlussverfahren gegen Rainer Mutschler einzuleiten.“

Im Zuge der Datenaffäre sollen beim Fußball-Bundesligisten von 2016 bis 2018 massenhaft Mitgliederdaten an Dritte weitergegeben worden sein.

