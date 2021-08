VfB mit Sorgen: Freiburg geht beflügelt ins Landesduell

Der VfB Stuttgart geht mit Sorgen ins baden-württembergische Landesduell mit dem SC Freiburg heute. Neben der 0:4-Klatsche bei RB Leipzig am vergangenen Wochenende müssen die Schwaben auch mehrere personelle Ausfälle verkraften - besonders der von Stürmerstar Sasa Kalajdzic ist schmerzhaft. Die Freiburger hingegen reisen nach dem überraschenden 2:1 gegen Borussia Dortmund mit reichlich Rückenwind an. Bei einem Sieg hätten die Badener bereits sieben Punkte - so viele wie noch nie nach den ersten drei Spieltagen der Fußball-Bundesliga.

