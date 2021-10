VfB: Millot fällt wegen Knieverletzung mehrere Wochen aus

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss in den kommenden Spielen auf Neuzugang Enzo Millot verzichten. Der Mittelfeldspieler habe sich am Dienstag im Training einen Anriss am Innenband des rechten Knies zugezogen, teilte der VfB am Mittwoch mit. Der 19-Jährige falle daher mehrere Wochen aus. Millot war im Sommer von der AS Monaco nach Stuttgart gekommen, bestritt in der Bundesliga bisher aber erst zwei Kurzeinsätze.

„Enzo hatte seinen Trainingsrückstand aus dem Sommer aufgearbeitet und war körperlich zuletzt auf einem guten Weg“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. „Jetzt muss er sich leider einige Zeit gedulden, ehe er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann.“

© dpa-infocom, dpa:211013-99-579948/3

Kader des VfB Stuttgart

VfB-Video zum Individualtraining Egloffs

VfB-Mitteilung