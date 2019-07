VfB: Klement noch nicht zurück im Mannschaftstraining

Trainer Tim Walter muss beim Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart weiter auf die Rückkehr von Neuzugang Philipp Klement ins Mannschaftstraining warten. Der offensive Mittelfeldspieler laboriert im Trainingslager in St. Gallen an muskulären Problemen und trainierte auch am Mittwoch individuell mit einem Athletiktrainer. Daher sollte Klement auch für das Testspiel am Abend gegen den Schweizer Zweitligisten FC Winterthur ausfallen. Zudem können Linksverteidiger Borna Sosa und Offensivspieler Roberto Massimo wegen Verletzungen am Sprunggelenk weiterhin nicht an den Übungseinheiten mit der Mannschaft teilnehmen.

