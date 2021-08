VfB-Kapitän verpasst Olympia-Medaille mit Japans Fußballern

Kapitän Wataru Endo vom Bundesligisten VfB Stuttgart hat mit Japans Fußballern die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in seiner Heimat verpasst. Im kleinen Finale verloren die Japaner am Freitag gegen Mexiko mit 1:3 (0:2). Sebastian Cordova in der 17. Minute per Foulelfmeter, Johan Vasquez (22.) und Alexis Vega (58.) trafen zum souveränen Sieg. Kaoru Mitoma (78.) erzielte den einzigen Treffer für Japan. Der 28-jährige Endo war 80 Minuten im Einsatz.

