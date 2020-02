Nach einem doppelten Kieferbruch will Marc Oliver Kempf vom VfB Stuttgart Mitte März wieder voll mit der Mannschaft des Fußball-Zweitligisten trainieren. Bis dahin seien die Kieferknochen nach Auskunft der Ärzte vollständig zusammengewachsen, sagte der VfB-Kapitän am Donnerstag in Stuttgart. Am Vormittag war der 25 Jahre alte Verteidiger zunächst ins Lauftraining zurückgekehrt. Zudem will er bald wieder leicht mit dem Ball üben. Kempf hatte sich die Verletzung bei einem Zweikampf im Spiel beim FC St. Pauli (1:1) am 1. Februar zugezogen. Bei der folgenden Operation wurden ihm vier Metallplatten und ein Draht zur Stabilisierung eines losen Zahns eingesetzt.

