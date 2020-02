VfB-Kapitän Marc Oliver Kempf ist nach seinem Kieferbruch am Montag operiert worden. Die Mannschaft stehe hinter ihrem „Captain“ und schicke die besten Genesungswünsche, teilte der Stuttgarter Fußball-Zweitligist auf Twitter mit und zeigte ein Mannschaftsfoto, auf dem Kempfs Mannschaftskollegen ein Trikot des Verteidigers in die Kamera halten. Der 25-Jährige hatte sich am Samstag im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (1:1) verletzt und fällt laut VfB-Angaben vom Wochenende etwa sechs bis acht Wochen aus.

Kempf war im Millerntor-Stadion bei einem Kopfball-Duell mit St. Paulis Ryo Miyaichi zusammengeprallt und wurde bereits in der siebten Minute ausgewechselt. Miyaichi entschuldigte sich via Twitter bei Kempf: „Hi Marc, es tut mir leid das Foul, aber es war nicht absichtlich“, schrieb er.

