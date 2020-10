Der VfB Stuttgart muss weiter auf seinen Abwehrchef Waldemar Anton verzichten. Der Verteidiger sei noch nicht fit für das Auswärtsspiel am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) beim FC Schalke 04, sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo am Mittwoch. Anton werde aber „auf jeden Fall eine Möglichkeit für das Spiel gegen Frankfurt nächste Woche“. Anton hatte bereits bei den beiden vergangenen Partien wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk gefehlt.

Matarazzo hofft für die Partie am sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga auf einen Einsatz von Wataru Endo. Hinter dem japanischen Mittelfeldspieler, der Adduktorenprobleme hat, stehe aber genauso noch ein Fragezeichen wie hinter den Einsätzen von Roberto Massimo und Silas Wamangituka. Massimo und Wamangituka mussten wegen Knieproblemen kürzertreten. Verteidiger Marc Oliver Kempf, der sich die Ohrmuschel gerissen hatte, ist dagegen wieder einsatzbereit.

Erst am Spieltag werden die Schwaben die Reise nach Gelsenkirchen antreten. „Wir fliegen tatsächlich erst am Freitag zum Spiel - nicht nur wegen Corona, es hat auch so gepasst“, sagte Matarazzo.

