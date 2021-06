VfB: Herausforderer Steiger kritisiert Amtsinhaber Vogt

Herausforderer Pierre-Enric Steiger hat im Kampf um das Präsidentenamt beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart Amtsinhaber Claus Vogt kritisiert. „Ich komme mit ausgestalteten Inhalten und neuen Ideen - er nur mit Überschriften“, sagte der 49-Jährige in einem Interview der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Donnerstagausgaben): „Klar ist aus meiner Sicht: Ein Anspruch nach dem Motto "Bei mir wisst Ihr, was Ihr an mir habt" kann nicht ausreichend sein, um Präsident zu bleiben.“

Steiger äußerte den Vorwurf, dass der amtierende VfB-Präsidenten Ideen von ihm übernommen habe. Vogts Wahlkampf bestehe „im Kern doch nur darin, dass Themen meines Zukunftspapiers jetzt auch von ihm aufgegriffen werden. Ich finde es sehr erstaunlich, dass er bislang kein Konzept zu den vielen drängenden Fragen vorgelegt hat.“ Die Präsidentenwahl findet bei der Mitgliederversammlung am 18. Juli statt.

