VfB Friedrichshafen will 14. Volleyball-Meisterschaft feiern

Die Bundesliga-Volleyballer des VfB Friedrichshafen wollen am heutigen Mittwoch im letzten Playoff-Finalspiel gegen die Berlin Volleys ihren 14. deutschen Meistertitel feiern. Nach bisher vier Partien der „Best-of-Five“-Serie steht es zwischen dem VfB und dem Titelverteidiger aus der Hauptstadt 2:2. Mit einem weiteren Sieg will Friedrichshafen das Duell für sich entscheiden und das Double aus Meisterschaft und DVV-Pokal feiern. Bei einer Niederlage geht der Titel zum dritten Mal in Serie nach Berlin.

Für VfB-Trainer Vital Heynen wäre es der erste Meistertitel mit dem Team vom Bodensee, Gegner Berlin wird vom früheren Friedrichshafener Erfolgscoach Stelian Moculescu trainiert. Unter dem 68-Jährigen hat der VfB alle bisherigen 13 Meistertitel geholt.

