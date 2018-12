VfB Friedrichshafen verliert Champions-League-Gruppenspiel

Der deutsche Volleyball-Vizemeister VfB Friedrichshafen hat im zweiten Gruppenspiel der Champions League die erste Niederlage hinnehmen müssen. Bei Chaumont VB 52 unterlag der VfB am Dienstagabend mit 0:3 (15:25, 23:25, 18:25). Das Duell mit den Franzosen galt als möglicherweise mitentscheidend für das erhoffte Weiterkommen. Besonders war das Duell auch, weil der Gegner in Baptiste Geiler und Martin Atanasov zwei frühere Friedrichshafener Profis in den Reihen hat.

Das Rückspiel gegen Chaumont findet am 30. Januar statt. Zwei Wochen zuvor steht für Friedrichshafen in der Champions League noch die Partie gegen das favorisierte Zenit St. Petersburg an. Zum Auftakt der Vierergruppe hatte die Mannschaft von Trainer Vital Heynen das slowenische Spitzenteam ACH Volley Ljubljana besiegt.

Spielplan des VfB Friedrichshafen

Kader des VfB Friedrichshafen

Champions League