Der VfB Friedrichshafen geht die kommende Saison in der Volleyball-Bundesliga ohne Zuspieler Tomas Kocian und Außenangreifer Martin Atanasow an. Atanasow werde zu einem Club in Frankreich wechseln, teilte der Vize-Meister vom Bodensee am Donnerstag mit. Kocian werde zum Ligakonkurrenten Powervolleys Düren zurückkehren.

