Der frühere Volleyball-Europameister Nicolas Marechal kommt zum deutschen Rekordchampion VfB Friedrichshafen. Der 33 Jahre alte Franzose wechselt vom polnischen Verein Asseco Resovia Rzeszow an den Bodensee, wie der VfB am Dienstag mitteilte. Der Außenangreifer solle „die jungen Spieler führen“, sagte VfB-Trainer Michael Warm. Die Bundesliga plant, die neue Saison am 17. Oktober zu beginnen.

