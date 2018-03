Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat auch sein 30. Spiel in Folge gewonnen. Der Bundesligist setzte sich am Mittwoch in der Champions League bei Halkbank Ankara mit 3:1 (25:14, 25:21, 24:26, 25:19) durch. Friedrichshafen hatte schon vor der Partie in der Türkei als Sieger der Gruppe B festgestanden und startet nun ohne Niederlage in die K.o.-Phase der Königsklasse. Beste Spieler der Mannschaft von Ex-Bundestrainer Vital Heynen waren Philipp Collin und Daniel Malescha, denen jeweils neun Punkte gelangen.

Infos zum Spiel