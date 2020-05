Die Fußball-Bundesligisten in Baden-Württemberg warten nach der Freigabe der Politik für die Fortsetzung des Spielbetriebs noch auf die Erlaubnis für das Mannschaftstraining. Die notwendige Verordnung sei noch in der Abstimmung, es werde daran „mit Hochdruck“ gearbeitet, hieß es am Donnerstagmittag aus dem Sozialministerium.

Bisher dürfen der SC Freiburg, die TSG 1899 Hoffenheim, der VfB Stuttgart, der Karlsruher SC, der SV Sandhausen und der 1. FC Heidenheim aufgrund der Coronavirus-Krise nur in Kleingruppen trainieren. Clubs in anderen Bundesländern waren teils schon in das Training in kompletter Mannschaftsstärke eingestiegen.

Seit Mitte März sind Bundesliga und 2. Liga unterbrochen, ab Mitte Mai dürfen die Ligen die Saison fortsetzen. Die Clubs im Land hoffen auf eine zeitnahe Erlaubnis der Politik zur Rückkehr ins Teamtraining.

Kader des VfB Stuttgart

Spielplan des VfB Stuttgart in der 2. Bundesliga

Zu- und Abgänge des VfB Stuttgart

VfB-Mitteilung