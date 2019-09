VfB-Coach beklagt „unfaire Aktionen“ von Greuther Fürth

VfB-Trainer Tim Walter hat der SpVgg Greuther Fürth nach dem 2:0-Sieg eine teils überharte Gangart vorgeworfen. „Ich habe ja nichts gegen Härte, da habe ich wirklich gar kein Problem. Aber wenn es unfair wird, dann habe ich ein Problem. Und da sollte man drüber nachdenken, weil es waren teilweise unfaire Aktionen“, sagte der Stuttgarter Coach am Sonntag.

Der VfB hatte in der Partie am Samstag dreimal verletzungsbedingt auswechseln müssen, teilweise waren dem Fouls der Fürther vorausgegangen. Unter anderem habe Torhüter Gregor Kobel nach einem Zweikampf mit Fürths Havard Nielsen eine „schwere Prellung“ am Knie erlitten, sagte Walter. Gonzalo Castro sei umgeknickt, zur Verletzung von Nicolas Gonzalez konnte der 43-Jähriges zunächst nichts Genaueres sagen. Alle drei wurden am Sonntag zunächst noch untersucht.

